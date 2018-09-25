«Не стоит искать в поставках С-300 какую-то военную логику»

Премьер Израиля отреагировал на решение России поставить С-300 Сирии

Биньямин Нетаньяху сказал, что это не добавит стабильности в регионе, а только усилит риски. Между тем, Минобороны РФ предоставило данные о нахождении самолетов во время инцидента с Ил-20. Какие последствия могут быть у решения Москвы

Министерство обороны России представило дополнительные данные по инциденту с крушением российского самолета Ил-20 в Сирии . Как заявил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков , данные позволяют буквально по секундам зафиксировать нахождение самолетов и ракеты комплекса С-200. Для защиты своих военных Россия приняла решение поставить Дамаску более мощное оружие.

После того, как Россия объявила о поставках Дамаску комплексов С-300, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сразу позвонил Владимиру Путину . Он, говоря дипломатическим языком, выразил «серьезную озабоченность» таким шагом. По словам Нетаньяху, это явно не добавит стабильности в регионе, а только усилит риски.

Нетаньяху не один год уговаривал Россию не поставлять С-300 Башару Асаду . Это могло бы существенно подорвать преимущество израильтян в воздухе, при том что между Москвой и Тель-Авивом достигнуто негласное понимание, что российские ВКС, расположенные в Сирии, не препятствуют операциям израильтян. Израиль не раз прямо заявлял, что не потерпит поставок С-300.

«Если кто-либо будет стрелять по нашим самолетам, мы его уничтожим».

В принципе, израильтяне уже это делали. Весной 2018 года был уничтожен комплекс «Панцирь» российского производства. Сделано это было якобы в ответ на пуски ракет по израильским истребителям, наносящим удары по проиранским формированиям. Правда, «Панцирь» находился не в боевом положении, а сирийские военные разбежались кто куда. Как сейчас воспринимается решение Москвы?

«На мой взгляд, это, мягко выражаясь, очень неадекватное решение, оно такое, спорадическое, импульсивное, явно вызванное большой обидой, которая, правда, ничем не была вызвана по логике. Вообще не понимаю, как можно доверить такой комплекс людям, которые с более примитивным комплексом справиться не могут. Нельзя дикарям давать пулемет «Максим». Другое дело, что если российские офицеры будут непосредственно управлять этим комплексом — это несколько другая ситуация, тогда этот шаг скорее носит пропагандистский характер, нежели военно-тактический. Отношения Израиля и РФ в последние 3,5-4 года отличаются стабильностью, качественностью и эффективностью. Нарушать всю эту картину в очень сложном регионе, где малейший шаг влево, шаг вправо может обернуться непоправимыми последствиями, на мой взгляд, безответственно».

Последний раз Россия грозилась поставить сирийцам С-300 весной 2018 года. Тогда поводом послужил авианалет израильских ВВС на базу T4, находящуюся в распоряжении иранских сил. Целью было уничтожение системы ПВО «Тор» российского производства, завезенной на базу из Ирана. Нынешнее решение вызовет бурный резонанс. Но вполне возможно, что на этот раз словами не обойдется, говорит руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко

«Вы знаете, я думаю, что это вынужденная мера, поэтому тут искать какую-то военную логику или еще что-то я бы не стал. Надо было как-то отреагировать и отреагировать достаточно эффектно, вот это и было сделано. Я уже говорил, что соотношение сил от этого не меняется, а так Москва поступила достаточно красиво, хотя для большинства, может быть, и неожиданно. В Израиле ведь тоже понимают, что ситуация достаточно глупая. Россия, как известно, никогда не признает собственных ошибок, никогда не признает ошибок своих близких союзников. Нашелся виновный, который ведет себя достаточно молчаливо, достаточно сдержанно и, в общем-то, по-моему, относится к этому шагу России с пониманием, пусть и не открытым».

Израиль утверждает, что когда сирийцы стреляли ракетами С-200, их самолеты были уже далеко, возлагая тем самым вину на сирийскую ПВО. Российское Минобороны демонстрирует данные радиолокаторов, которые говорят об обратном. Точка в этом публичном споре наверняка не поставлена. Но независимо от его исхода, у Москвы есть еще один аргумент. Израиль впервые совершал налет в непосредственной близости от российской базы Хмеймим, что, так или иначе, стало причиной гибели российских военнослужащих.