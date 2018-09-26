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Нарушения перемирия фиксировались в Алеппо
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Нарушения перемирия за прошедшие сутки фиксировались в Латакии и Алеппо 

РИА Новости + ещё 17 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии в течение суток зафиксировал обстрелы в провинциях Латакия и Алеппо, сообщил руководитель Центра генерал-лейтенант Владимир Савченко.
"В течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Сафсафа, Джубб-Эз-Мгара, Джубб-Эз-Зарур, Икко, Нахшебба, Дарх-Абу-Асад, Бейт-Смайра провинции Латакия, района Маканис-Эд-Дувыйри, квартала научно-исследовательского центра, сектора Кастелло, а также западных окраин города Алеппо", — сказал он.
Савченко сообщил, что также были зафиксированы обстрелы населенного пункта Тадеф провинции Алеппо с позиций "Свободной сирийской армии", расположенных на подконтрольной протурецким формированиям территории в районе города Эль-Баб.
Руководитель центра отметил, что в Сирии продолжается работа по оказанию всесторонней помощи гражданам.
"За прошедшие сутки через гуманитарный коридор Абу-Эд-Духур Идлибскую Зону Деэскалации покинуло 102 человека, из них 38 детей. Оказана медицинская помощь 62 сирийцам (в том числе 31 ребенку)", — сказал он.
Также Савченко рассказал, что за минувшие сутки проведена гуманитарная акция в городе Деръа, выдано 450 продовольственных наборов общей массой 1,9 тонны. В районе Шейх-Ходер города Алеппо также проведена благотворительная акция, была организована раздача тонны свежего хлеба нуждающимся. Кроме того, в районах города Алеппо оказана адресная благотворительная помощь 15 семьям погибших военнослужащих САР, выданы продовольственные наборы и гигиенические комплекты.
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