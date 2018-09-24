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Роухани назвал условие для переговоров с Трампом
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Роухани назвал условия участия в переговорах с США 

РИА Новости + ещё 3 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Тегеран примет решение о переговорах с США, если Вашингтон поменяет свое отношение к Тегерану, заявил президент Ирана Хасан Роухани, находящийся в Нью-Йорке для участия в 73-й сессии Генассамблеи ООН.
"На сегодняшний день мы не питаем каких-либо надежд в отношении поведения президента США… Если же мы однажды увидим искреннее стремление США восстановить отношения, тогда примем решение (о переговорах — ред.), тогда будет новая атмосфера", — заявил Роухани, чьи слова были опубликованы на его официальном сайте.
Президент назвал выход США из ядерной сделки ошибочным шагом, указав, что Вашингтон без каких-либо причин ввел санкции в отношении Ирана, угрожает и вмешивается во внутренние дела страны.
Роухани также заявил, что попытки США воспрепятствовать экспорту иранской нефти опасны.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Такое решение он пояснил тем, что соглашение имело срок действия и не давало гарантий, что Тегеран не возобновит ядерную программу по его истечении. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.
Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.
Санкции против энергетического сектора вступят в силу в начале ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля.
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