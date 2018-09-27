Армия Израиля закроет брешь в кризисе с РФ

Haaretz (Израиль): В кризисе с Россией израильское правительство снова набрало в рот воды, бросив армию, чтобы закрыть брешь

Haaretz (Израиль) . Крушение российского самолета в Сирии вынудило Армию обороны Израиля вернуться на «фронт пиара», чтобы справиться с кризисом, возникшим в израильско-российских отношениях, несмотря на то, что речь идет о сугубо политическом вопросе, пишет

Глава пресс-службы ЦАХАЛ (Армия Обороны Израиля) бригадный генерал Ронен Манелис и его команда обменялись мнениями с российскими официальными лицами и разъяснили позицию, которую занимает Израиль в данном вопросе. Учитывая подобный опыт в прошлом, можно говорить о некоей тревожной тенденции: армия прикрывает собой наши неудачи и кризисы с безопасностью. Политики, как правило, представляют Израиль только тогда, когда можно говорить об успехах и достижениях.

Сразу после инцидента в Сирии ЦАХАЛ объявил, что Израиль возлагает на Иран «Хезболлу» всю вину за произошедшее. На следующий день в заявлении, в котором говорилось о визите израильской военной делегации в Россию , отмечалось:

«ЦАХАЛ будет продолжать действовать в соответствии с политическими директивами, учитывающими предпринимаемые Ираном усилия по закреплению в Сирии, а также попыток вооружить «Хезболлу», террористическую организацию, — смертоносным высокоточным оружием».

Россияне, обвиняя Израиль, утверждают, что крушение самолета не было изолированным инцидентом, а, скорее, политическим событием, способным повлиять на отношения между Иерусалимом и Кремлем. Но даже после того, как были представлены российские данные, политические лидеры Израиля предпочли оставаться за кулисами, предоставляя возможность пресс-секретарю ЦАХАЛ отбиваться от нападок.

Как подчеркнул Нетаньяху, Израиль делает все возможное, чтобы предотвратить укрепление Ирана в Сирии и придает серьезное значение координации в сфере безопасности. Узкий военно-политический кабинет выступил с собственным заявлением, выразив сожаление в связи «с гибелью российских военнослужащих и экипажа российского самолета, сбитого в результате беспорядочного сирийского огня».

Бывший председатель Совета по национальной безопасности генерал-майор запаса Гиора Айленд, оценивая ситуацию с министерством иностранных дел , канцелярией главы правительства и другими структурами, считает, что у ЦАХАЛ не было иного выбора, как выйти на широкую публику с разъяснениями.

«Представитель ЦАХАЛ сделал все возможное для того, чтобы заполнить образовавшийся вакуум. К сожалению, пресс-службы МИД и канцелярии премьер-министра слишком слабы для подобных целей, — пояснил Айленд. — Нетаньяху не любит министров, обладающих более или менее сильным политическим влиянием, и потому нет никакого министра иностранных дел или любого другого министра, способного справиться с упоминаемыми нами проблемами. Оперативный механизм нашей армии очень силен, и потому премьер-министру удобно его использовать, с тем, чтобы ЦАХАЛ возглавил разъяснительную кампанию».

Депутат кнессета Нахман Шай («Сионистский лагерь»), который был «рупором» Армии обороны Израиля во время войны в Персидском заливе в 1991 году, считает, что решение прибегнуть к помощи армии для ведения разъяснительной кампании было правильным день или два. Как только кризис обрел политические черты, на арену должны были выйти политики, утверждает он.

Один из самых высокопоставленных медиа-консультантов, работавший с премьер-министрами и министрами, занимавшими ключевые места в правительстве, считает, что решение «прикрыться армией» не просто преднамеренное — оно отражает поведение Нетаньяху и Либермана в моменты наступления кризисов.

«Происходит смешение интересов, — сказал собеседник «Хаарец», — когда случаются провалы или возникают кризисные ситуации, на передний край пропаганды выдвигаются военные, чтобы объяснить, что происходит, в то время как оперативные достижения используются для дипломатических маневров. Надо понимать, что речь идет о довольно рискованном предприятии: чем чаще армия помещается в самый центр событий, воспринимаемых как неудачные или кризисные, тем больше может быть подорвано доверие к ней со стороны общественности».

По словам медиаконсультанта, даже если российский отчет о случившемся не заслуживает доверия, то правительство РФ «продало» его своим гражданам намного лучше, чем израильтяне.

«Русские предоставили своей публике и миру отличные визуальные доказательства того, что произошло, проявив при этом изощренность, намного превзошедшую израильскую», — сказал он.

В то же время генерал-майор запаса Амос Гилад считает, что решение предоставить армии возможность вести диалог на пиар-фронте — правильное; он говорит, что это позволяет политикам маневрировать в случае, если кризис продолжится.