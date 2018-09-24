С-300 в Сирии: как Россия кошмарит Израиль

Через две недели Израиль ждет кошмар? Россия передает Сирии С-300

«Сирийским Вооруженным силам в течение двух недель будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300. Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей», — заявил глава российского военного ведомства, отметив, что, «обладая высокой помехозащищенностью и скорострельностью, комплекс существенно укрепит боевые возможности сирийской ПВО», — заявил в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу.

Шойгу подчеркнул, что командные пункты соединений и воинских частей ПВО в Сирии будут оснащены российскими автоматизированными системами, идентифицирующими коды российских самолетов.

«Командные пункты сирийских соединений и воинских частей противовоздушной обороны будут оснащены автоматизированными системами управления, которые поставляются только в российские Вооруженные силы. Это обеспечит централизованное управление всеми силами и средствами ПВО Сирии, ведение мониторинга воздушной обстановки и оперативную выдачу целеуказаний. Главное, будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО», — сказал министр обороны России.

20 сентября 2018 года Министерство обороны РФ распространило заявление, в котором сообщило, что сирийская ПВО, сбившая российский самолет-разведчик Ил-20, не имела системы «свой-чужой».