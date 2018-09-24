Ещё
С-300 в Сирии: как Россия кошмарит Израиль
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Через две недели Израиль ждет кошмар? Россия передает Сирии С-300 

ИноСМИ 8 часов назад
Фото: © РИА Новости, Russian Defence Ministry
Россия передаст Сирии ракетно-зенитные комплексы С-300 в целях усиления боеготовности армии Башара Асада. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает «9 канал» (Израиль) со ссылкой на ТАСС.
«Сирийским Вооруженным силам в течение двух недель будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300. Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей», — заявил глава российского военного ведомства, отметив, что, «обладая высокой помехозащищенностью и скорострельностью, комплекс существенно укрепит боевые возможности сирийской ПВО», — заявил в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу.
Шойгу подчеркнул, что командные пункты соединений и воинских частей ПВО в Сирии будут оснащены российскими автоматизированными системами, идентифицирующими коды российских самолетов.
«Командные пункты сирийских соединений и воинских частей противовоздушной обороны будут оснащены автоматизированными системами управления, которые поставляются только в российские Вооруженные силы. Это обеспечит централизованное управление всеми силами и средствами ПВО Сирии, ведение мониторинга воздушной обстановки и оперативную выдачу целеуказаний. Главное, будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО», — сказал министр обороны России.
20 сентября 2018 года Министерство обороны РФ распространило заявление, в котором сообщило, что сирийская ПВО, сбившая российский самолет-разведчик Ил-20, не имела системы «свой-чужой».
Как рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, система опознавания «свой-чужой» устанавливается только на российские комплексы ПВО и военные воздушные суда. Вооружения, которые идут на экспорт, не оснащены ей. По словам Конашенкова, подобная система «строго индивидуальная» и прецедентов ее передачи другому государству «не было и в принципе не может быть».
ИноСМИ: последние новости
Khorasan (Иран): За самолет придется ответить. Какова будет российская месть Израилю? Теракт в иранском Ахвазе: ИГ тоже берет ответственность? (Khorasan, Иран) Cursor (Израиль): Москва слезам не верит
Комментарии41
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С-300 против Израиля, приговор Чубайсу и другие события дня44
Стало известно о новой инициативе Франции против РФ500
Дочь раскрыла шокирующие подробности об Успенском53
Россиян возмутил ответ РФ на сбитый Ил-20636
Представлены новые данные о крушении Ил-2028
Видео
00:49
Стало известно о новой инициативе Франции против РФ
В мире
03:32
Представлены новые данные о крушении Ил-20
Армия Ближний Восток
01:40
Кремль объяснил поставку С-300 в Сирию
Политика
06:40
Дочь раскрыла шокирующие подробности об Успенском
Шоу-бизнес
01:25
Сам признался: на Кубани задержали агента СБУ
Происшествия Статьи
03:57
Посол Сирии объяснил, зачем его стране С-300
Армия Ближний Восток
01:39
РФ помогла украинским кораблям пройти под Крымским мостом
Армия Войска
01:33
«Двойное беззаконие»: Додона отстранили от должности
В мире Статьи
00:52
«Они сами этого хотели»: кто раздел тюменских студентов
Общество Статьи
03:55
Рассекречены неизвестные факты о Фриске
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение