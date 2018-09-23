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Эрдоган назвал главную угрозу для будущего Сирии
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Эрдоган назвал главную угрозу для будущего Сирии 

РИА Новости + ещё 1 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Самая большая угроза для будущего Сирии исходит от территорий к востоку от реки Евфрат, контролируемых силами самообороны сирийских курдов, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, назвав эти регионы "террористическим болотом", расширяющимся при поддержке союзников Анкары, имея в виду США.
Ранее Анкара неоднократно обвиняла Вашингтон в поставках вооружения силам самообороны сирийских курдов, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана
"В настоящее время самой большой проблемой для будущего Сирии является террористическое болото, расширяющееся под эгидой некоторых наших союзников к востоку от Евфрата", — сказал Эрдоган на пресс-конференции перед вылетом в Нью-Йорк, где он примет участие в сессии Генассамблеи ООН.
По его словам, ни одна страна не пострадала в большей степени от гражданской войны в Сирии, чем Турция. Он сообщил, что в своем выступлении на сессии Генассамблеи ООН будет говорить о гуманитарных кризисах в разных регионах мира и призовет к разработке путей устранения этих проблем.
Эрдоган также прокомментировал возможность встречи в ходе своего в визита в США с американским президентом Дональдом Трампом. "Если американская сторона выступит с таким предложением, то мы его рассмотрим. К настоящему времени подобной инициативы не выдвигалось", — сообщил Эрдоган.
Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. Минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".
Затем Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Анкара в ответ резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты, на общую сумму в 533 миллиона долларов.
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