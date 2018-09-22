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Асад выразил соболезнования Рухани
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Асад выразил соболезнования Рухани в связи с терактом на военном параде в Иране 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент Сирии Башар Асад выразил глубокие соболезнования иранскому лидеру Хасану Рухани в связи с терактом, который произошёл во время военного парада в городе Ахваз.
«Выражаю от своего лица и от имени народа САР искренние соболезнования дружественному народу ИРИ в связи с гибелью невинных людей. Мы также самым решительным образом осуждаем этот трусливый и преступленый террористический акт», — цитирует агентство SANA текст сообщения.
Асад также призвал «спонсоров и покровителей терроризма» пересмотреть позицию по поддержке радикалов в разных регионах мира.
22 сентября в городе Ахваз на западе Ирана был совершён теракт.
В результате ЧП, по последним данным, погибли 28 человек, ещё 60 получили ранения.
Глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран возлагает ответственность за теракт в городе на «региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов».
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