Асад выразил соболезнования Рухани в связи с терактом на военном параде в Иране

«Выражаю от своего лица и от имени народа САР искренние соболезнования дружественному народу ИРИ в связи с гибелью невинных людей. Мы также самым решительным образом осуждаем этот трусливый и преступленый террористический акт», — цитирует агентство SANA текст сообщения.

Асад также призвал «спонсоров и покровителей терроризма» пересмотреть позицию по поддержке радикалов в разных регионах мира.

22 сентября в городе Ахваз на западе Ирана был совершён теракт.

В результате ЧП, по последним данным, погибли 28 человек, ещё 60 получили ранения.