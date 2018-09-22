Ещё
Иран сделал неожиданное заявление после теракта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иран возложил ответственность за теракт на Америку 

News.ru 57 минут назад
Иран возложил ответственность за теракт в Ахвазе на «региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов». В результате атаки террористов пострадали 20 человек.
«Террористы, которых наняли, обучили, вооружили и профинансировали иностранные режимы, совершили атаку на Ахваз. В числе жертв — дети и молодежь», — написал иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф в своём Twitter.
Теракт произошел вечером 21 сентября в районе Фарьяб на севере страны, сообщает информационное агентство Синьхуа. Местные власти считают, что взрыв организовали участники движения «Талибан» (запрещенного в России), при этом целью теракта были представители правоохранительных органов.
Ранее News.ru писал о том, что вооруженные люди открыли огонь по участникам военного парада посвященного годовщине конфликта между Ираном и Ираком
News.ru: последние новости
При теракте в Иране пострадали десятки человек МИД РФ убедился в причастности Израиля к гибели Ил-20 Тегеран отрёкся от запроса на встречу с Трампом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известный вор в законе покончил с собой в тюрьме61
В Незалежной разгорелся дипломатический скандал158
Украина может потерять еще один регион556
Украина в ловушке: Порошенко развязал руки Путину512
Россия отвергла космическое предложение США51
Видео
00:24
Россия отвергла космическое предложение США
Наука и техника Новости Москвы
02:14
Оправдания Израиля вызвали подозрения
Ближний Восток Армия
00:43
Санкции Вашингтона оказались на руку Москве
Оружие Азия
00:46
Иран сделал неожиданное заявление после теракта
Ближний Восток В мире
02:04
В Незалежной разгорелся дипломатический скандал
Украина В мире
00:38
Китай накажут за российское оружие
Оружие Политика
03:26
Петрову и Боширову приписали невероятные приключения в Европе
В мире Статьи
01:17
Модель из России засудят за инцидент в Солсбери
Общество Статьи
00:20
Нетаньяху дал поручение по ситуации с Россией
В мире
01:00
МЦК установило новый рекорд пассажиропотока
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение