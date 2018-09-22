Иран сделал неожиданное заявление после теракта

Иран возложил ответственность за теракт на Америку

Иран возложил ответственность за теракт в Ахвазе на «региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов». В результате атаки террористов пострадали 20 человек.

«Террористы, которых наняли, обучили, вооружили и профинансировали иностранные режимы, совершили атаку на Ахваз. В числе жертв — дети и молодежь», — написал иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф в своём Twitter.

Ранее News.ru писал о том, что вооруженные люди открыли огонь по участникам военного парада посвященного годовщине конфликта между Ираном и Ираком