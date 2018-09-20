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Главком ВВС Израиля прибыл в Москву
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Главком ВВС Израиля прибыл в Москву 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Командующий военно-воздушными силами (ВВС) Израиля генерал-майор Амикам Норкин в настоящее время находится в Москве, в российскую столицу он вылетел в четверг утром в связи с катастрофой самолета Ил-20 в Сирии.
Об этом РИА «Новости» сообщил официальный представитель израильской армии Йонатан Конрикус.
Ранее в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что израильские летчики при инциденте с российским самолетом Ил-20 в Сирии действовали по меньшей мере непрофессионально.
Напомним, из-за провокации израильских ВВС в Сирии при крушении самолета-разведчика Ил-20 погибли 15 российских военных. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как крушение Ил-20 отразится на отношениях России и Израиля.
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