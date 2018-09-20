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Захарова пристыдила трусливых израильских летчиков
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Захарова обвинила израильских летчиков в непрофессионализме при инциденте с крушением Ил-20 

Rambler News Service + ещё 26 3 часа назад
Фото: ТАСС
Израильские летчики повели себя по меньшей мере непрофессионально в ситуации с крушением российского самолета Ил-20 в Сирии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Со своей стороны полагаю, что израильские летчики, в результате действий которых была создана угроза и погиб российский самолет — об этом свидетельствуют данные наших военных экспертов — вели себя по меньшей мере непрофессионально. Хочу сказать, что стыдно прятаться за спиной тех, кто обеспечивает в том числе твою безопасность, и, выполняя свой долг, не может отклониться от пули, которая адресована не тебе», — сказала Захарова на брифинге в Санкт-Петербурге.
По ее словам, инцидент с Ил-20 потребует дополнительных разъяснений с израильской стороны.
«Произошедшая 17 сентября трагедия потребует дополнительных расследований и, конечно, разъяснений с израильской стороны. Уверена, что они последуют в ближайшее время», — добавила она.
Захарова отметила, что в ближайшее время будут обнародованы новые данные по катастрофе российского самолета.
Ил-20 с российскими военными на борту был сбит 17 сентября ракетой ПВО Сирии. По данным Минобороны РФ, израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся в районе провинции Латакия. Израильские летчики, прикрываясь российским самолетом, подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, чья эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200.
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