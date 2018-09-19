Асад отреагировал на крушение российского Ил-20 

Президент Сирии Башар Асад направил российскому президенту Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением самолета Ил-20.
«От имени сирийского народа выражаю глубочайшие соболезнования в связи с крушением российского военного самолета Ил-20 в водах Средиземного моря», — приводит RT текст телеграммы.
Асад назвал гибель российского самолета результатом «заносчивости» Израиля и выразил надежду, что совместная работа РФ и Сирии по борьбе с терроризмом продолжится.
Российский самолет-разведчик Ил-20 c 15 военнослужащими на борту был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 в ночь на 18 сентября, сообщает «Интерфакс».
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что самолет подставили под удар израильские самолеты.