Асад отреагировал на крушение российского Ил-20

«От имени сирийского народа выражаю глубочайшие соболезнования в связи с крушением российского военного самолета Ил-20 в водах Средиземного моря», — приводит RT текст телеграммы.

Асад назвал гибель российского самолета результатом «заносчивости» Израиля и выразил надежду, что совместная работа РФ и Сирии по борьбе с терроризмом продолжится.