Политолог рассказал о последствиях возможного размещения базы США в Польше

Польский политолог Якуб Корейба рассказал о возможных последствиях размещения американской военной базы в Польше

"Нынешнее правительство Польши исходит из того, что страна сама по себе не обороноспособная и не может позволить себе военные затраты на том уровне, который бы дал возможность нейтрализовать любого потенциального противника", — цитирует эксперта RT. Он добавил, что США могут гарантировать безопасность государству, но целая база может напротив поставить его под удар.

Сама идея такого размещения существовала давно. Нынешний президент и правительство во время предвыборной кампании говорили о том, что Штаты должны нать Польше прямые гарантии безопасности. «Уже весной этого года президент и Министерство обороны говорили о том, что будут стараться привлечь американскую базу. Что и происходило во время недавнего визита президента в Вашингтон и его встречи с Дональдом Трампом », — добавил политолог.

Ранее эксперты отмечали, что появление войск другого государства на территории Польши сделает ее буферной страной и вернет к худшим страницам истории.

Накануне Дональд Трамп заявил, что задумался о размещении постоянной военной базы США в Польше и пообещал обсудить этот вопрос с Варшавой.