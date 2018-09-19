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Политолог рассказал о последствиях возможного размещения базы США в Польше
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Политолог рассказал о последствиях возможного размещения базы США в Польше 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Польский политолог Якуб Корейба рассказал о возможных последствиях размещения американской военной базы в Польше.
"Нынешнее правительство Польши исходит из того, что страна сама по себе не обороноспособная и не может позволить себе военные затраты на том уровне, который бы дал возможность нейтрализовать любого потенциального противника", — цитирует эксперта RT. Он добавил, что США могут гарантировать безопасность государству, но целая база может напротив поставить его под удар.
Сама идея такого размещения существовала давно. Нынешний президент и правительство во время предвыборной кампании говорили о том, что Штаты должны нать Польше прямые гарантии безопасности. «Уже весной этого года президент и Министерство обороны говорили о том, что будут стараться привлечь американскую базу. Что и происходило во время недавнего визита президента в Вашингтон и его встречи с Дональдом Трампом», — добавил политолог.
Ранее эксперты отмечали, что появление войск другого государства на территории Польши сделает ее буферной страной и вернет к худшим страницам истории.
Накануне Дональд Трамп заявил, что задумался о размещении постоянной военной базы США в Польше и пообещал обсудить этот вопрос с Варшавой.
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