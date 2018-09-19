Ирано-китайские двусторонние отношения прочны — замглавы МИД Ирана

Тегеран , 19 сентября / Синьхуа / — Тегеран неизменно дорожит отношениями с Пекином, нынешние связи между двумя странами очень прочны, факторы, связанные с какой-либо третьей стороной, на них не повлияют. Об этом заявил во вторник в интервью корр. Синьхуа заместитель министра иностранных дел Ирана Мохаммад Казем Саджадпур.

По его словам, ирано-китайские дружественные отношения являются «результатом двустороннего консенсуса и общих интересов», факторы, связанные с какой-либо третьей стороной, на них не повлияют. Китай является очень важным партнером Ирана, а также важным участником решения многих международных и региональных вопросов, и развитие отношений с КНР имеет стратегическое значение для внешней политики Тегерана, подчеркнул дипломат.

М. К. Саджадпур подтвердил, что двустороннее сотрудничество между Ираном и Китаем является всеобъемлющим и охватывает политическую, экономическую, социальную и другие области, обе стороны выступают за расширение двустороннего взаимодействия. —0—