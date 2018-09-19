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Ирано-китайские двусторонние отношения прочны — замглавы МИД Ирана
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Ирано-китайские двусторонние отношения прочны — замглавы МИД Ирана 

ИА Синьхуа 1 час назад
Тегеран, 19 сентября /Синьхуа/ — Тегеран неизменно дорожит отношениями с Пекином, нынешние связи между двумя странами очень прочны, факторы, связанные с какой-либо третьей стороной, на них не повлияют. Об этом заявил во вторник в интервью корр. Синьхуа заместитель министра иностранных дел Ирана Мохаммад Казем Саджадпур.
По его словам, ирано-китайские дружественные отношения являются «результатом двустороннего консенсуса и общих интересов», факторы, связанные с какой-либо третьей стороной, на них не повлияют. Китай является очень важным партнером Ирана, а также важным участником решения многих международных и региональных вопросов, и развитие отношений с КНР имеет стратегическое значение для внешней политики Тегерана, подчеркнул дипломат.
М. К. Саджадпур подтвердил, что двустороннее сотрудничество между Ираном и Китаем является всеобъемлющим и охватывает политическую, экономическую, социальную и другие области, обе стороны выступают за расширение двустороннего взаимодействия. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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