Ситуация в Афганистане обострилась из-за вмешательства США

Ситуация в Афганистане резко обострилась в последнее время. Председатель комиссии по обороне и безопасности национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Шабаз-хан Насери считает, что это связано с вмешательством США во внутренние дела страны и стремлении Вашингтона извлечь выгоду из затяжного конфликта.

"Ситуация в Афганистане в последнее время не улучшается, а наоборот, становится все хуже день ото дня… Это происходит потому, что Соединенные Штаты вмешались в дела нашей страны: находясь здесь, они пытаются извлечь выгоду из этой войны, а их присутствие не устраивает наших соседей", — цитирует Насери РИА Новости

По его словам, нынешнее правительство Афганистана не может проводить самостоятельную политику, все решения высокого уровня за них принимают США, что негативно сказывается на безопасности. В связи с этим почти все депутаты парламента высказались за пересмотр договора с Вашингтоном.

"Мы подписали с США договор о безопасности, однако сами США о безопасности не думают, и это соглашение совершенно не соблюдают. Его положения необходимо пересмотреть. Безопасность в Афганистане — это то, к чему стремится наш народ и соседние страны. Находясь здесь, Соединенные Штаты должны помогать нам в обеспечении нашей безопасности", — отметил Насери.

Парламентарий также сообщил, что ряд авторитетных политических лидеров и старейшин Афганистана договорились противодействовать присутствию США в стране, если Вашингтон все так же не будет выполнять свои обязательства.

По его мнению, «Россия как сильная и великая держава, имеющая большое влияние в регионе, при желании может очень сильно изменить ситуацию в сфере безопасности в Афганистане, но это должно происходить без участия США и НАТО ».

Что касается отказа Кабула от участия в московской встрече по межафганскому урегулированию, то это решение, по его словам, было принято под давлением США. «Соединенные Штаты очень четко понимают, что если Россия и региональные державы на этой встрече смогут достичь согласия, то проекту США в Афганистане придет конец», — отметил Насери.