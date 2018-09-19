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США включили РФ в список главных угроз в стратегии кибербезопасности
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США включили РФ в список главных угроз в стратегии кибербезопасности 

Вечерняя Москва 43 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
В Пентагоне отметили, что ВС США нацелены на модернизацию своих сил для противостояния вредоносным киберсубъектам.
Пентагон включил Россию и Китай в список основных угроз в своей новой стратегии по кибербезопасности.
В документе указано, что Россия использовала информационные операции в киберпространстве, чтобы оказывать влияние на жителей США и подорвать демократические процессы в стране.
Китай же предпринимал попытки украсть секретную информацию у американского правительства и «институтов частного сектора».
Также среди угроз названы киберслужбы Ирана и КНДР.
В Пентагоне отметили, что будут противостоять внешним угрозам и предпринимать все средства для защиты информации, сообщает «Инфореактор».
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