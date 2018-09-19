США включили РФ в список главных угроз в стратегии кибербезопасности

Пентагоне отметили, что ВС США нацелены на модернизацию своих сил для противостояния вредоносным киберсубъектам.

Пентагон включил Россию Китай в список основных угроз в своей новой стратегии по кибербезопасности.

В документе указано, что Россия использовала информационные операции в киберпространстве, чтобы оказывать влияние на жителей США и подорвать демократические процессы в стране.

Китай же предпринимал попытки украсть секретную информацию у американского правительства и «институтов частного сектора».

Также среди угроз названы киберслужбы Ирана и КНДР.

В Пентагоне отметили, что будут противостоять внешним угрозам и предпринимать все средства для защиты информации, сообщает «Инфореактор».