США включили РФ в список главных угроз в стратегии кибербезопасности 

В Пентагоне отметили, что ВС США нацелены на модернизацию своих сил для противостояния вредоносным киберсубъектам.
Пентагон включил Россию и Китай в список основных угроз в своей новой стратегии по кибербезопасности.
В документе указано, что Россия использовала информационные операции в киберпространстве, чтобы оказывать влияние на жителей США и подорвать демократические процессы в стране.
Китай же предпринимал попытки украсть секретную информацию у американского правительства и «институтов частного сектора».
Также среди угроз названы киберслужбы Ирана и КНДР.
В Пентагоне отметили, что будут противостоять внешним угрозам и предпринимать все средства для защиты информации, сообщает «Инфореактор».