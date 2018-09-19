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В госпитале боевиков нашли иностранные лекарства
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В госпитале боевиков нашли иностранные лекарства 

News.ru 35 минут назад
Фото: globallookpress.com
Боевики бросили больницу в освобождённой правительственными войсками сирийской провинции Эль-Кунейтра. Лечебное учреждение оказалось оснащено современным иностранным оборудованием и медикаментами.
«Посмотрите, здесь полно импортных лекарств — Израиль, США, Франция. Для простых сирийцев это всё недоступно», — рассказал врач Фанитах Диран, показав упаковку с надписями на иврите.
Кроме того, в госпитале террористов нашли антибиотики, обезболивающие, новые хирургические инструменты, современные аппараты УЗИ, а также операционное отделение, оборудованное всей необходимой техникой.
Госпиталь предназначался для воевавших против сирийских властей боевиков и членов их семей, однако они были вынуждены бросить здание, отступая.
«Лекарства, инвентарь, инструменты поставляли спонсоры из-за рубежа: Израиль, Катар, Саудовская Аравия, Турция», — цитирует РИА Новости слова Дирана.
Кроме того, боевики были вынуждены оставить прекрасно оснащённый реанимобиль, с английскими номерами и рулём с правой стороны.
Ранее News.ru писал о том, что большое количество боеприпасов, оставленных террористами, было найдено на территориях провинций Даръа и Эль-Кунейтра. Среди найденного оружия оказались ракеты израильского производства, различные пулемёты, патроны, а также бронебойно-зажигательные пули западного производства.
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