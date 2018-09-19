Ещё
Пентагон включил Россию в список угроз кибербезопасности США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пентагон включил Россию в список угроз кибербезопасности США 

360tv.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Военное ведомство США разработало новую стратегию кибербезопасности США, в которой основными угрозами названы Россия и Китай, сообщил телеканал Fox News, журанлисты которого ознакомились с выдержками из документа.
Пентагон скоро опубликует новую стратегию, сообщил телеканал. В документе утверждается, что Вашингтон сталкивается с «непосредственными и недопустимыми угрозами» в виде «злонамеренной киберактивности». Поэтому, по мнению американских военных, США «вовлечены в долгосрочное стратегическое соперничество с Китаем и Россией».
Также в новой стратегии сказано, что Россия якобы уже проводила некие «информационные операции в киберпространстве», а Китае крал у Штатов какие-то чувствительные данные у американского правительства и организаций частного сектора, сообщает Fox News.
В число стран, пытающихся «навредить гражданам США и угрожать американским интересам» в киберпространстве, включили КНДР и Иран.
360tv.ru: последние новости
Военный эксперт Яков Кедми отреагировал на действия израильских ВВС «Видел мировые державы в гробу». Как экспансия Израиля ударила по России Боевики доставили в Идлиб отравляющие вещества для подготовки провокации
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Придется публично отдуваться»: Израиль о сбитом Ил-20287
Трамп отреагировал на крушение российского Ил-20385
Стало известно, что произошло в день убийства Хачатуряна37
Раскрыт секрет недоласканных женщин15
Россиянка рассказала о своём отравлении в Солсбери410
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:45
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20
Армия Ближний Восток
00:46
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
01:35
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Армия Катастрофы
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
00:59
Соловьев раскрыл причину нашумевшей ссоры
Общество
01:47
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции
Армия Ближний Восток
00:33
Нападение на полицейских с топором попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение