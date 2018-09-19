Пентагон включил Россию в список угроз кибербезопасности США

Пентагон скоро опубликует новую стратегию, сообщил телеканал. В документе утверждается, что Вашингтон сталкивается с «непосредственными и недопустимыми угрозами» в виде «злонамеренной киберактивности». Поэтому, по мнению американских военных, США «вовлечены в долгосрочное стратегическое соперничество с Китаем и Россией».

Также в новой стратегии сказано, что Россия якобы уже проводила некие «информационные операции в киберпространстве», а Китае крал у Штатов какие-то чувствительные данные у американского правительства и организаций частного сектора, сообщает Fox News.

В число стран, пытающихся «навредить гражданам США и угрожать американским интересам» в киберпространстве, включили КНДР и Иран.