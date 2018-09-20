ВМС США предложили России помощь в поисковых работах в районе крушения Ил-20 

Представитель пресс-службы шестого флота ВМС США Кайле Рейнс заявил, что Соединенные Штаты готовы оказать помощь при проведении поисковых работ в районе крушения самолета.
ВМС США готовы оказать необходимую помощь России при проведении поисковых работа на месте крушения самолета Ил-20.
«Наши корабли готовы оказать помощь любой стране, когда ее попросят оказать помощь на море, что является основополагающим элементом ответственности моряков», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы шестого флота США Кайле Рейнса.
В настоящее время поисково-спасательная операция в районе крушения Ил-20 продолжается.
Напомним, Ил-20 исчез с радаров за час до полуночи 18 сентября. Позже выяснилось, что самолет был сбит вечером 17 сентября ракетой С-200 комплекса сирийских ПВО, которая отражала атаку израильских ВВС. В результате трагедии погибли 15 российских военных.
Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, вина за сбитый самолет и гибель экипажа полностью лежит на Израиле. В свою очередь Израиль свою вину отрицает и возлагает ответственность на Дамаск.