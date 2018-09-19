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Афганские парламентарии призвали к пересмотру договора с США о безопасности
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Афганские парламентарии призвали к пересмотру договора с США о безопасности 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
КАБУЛ, 19 сен — РИА Новости, Евгений Орел. Почти все депутаты федерального парламента Афганистана высказались за пересмотр договора с США о безопасности в свете невыполнения Вашингтоном его обязательств, заявил в интервью РИА Новости председатель комиссии по обороне и безопасности Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Афганистана Шабаз-хан Насери.
"Мы подписали с США договор о безопасности (позволяющий американским военным оставаться в Афганистане после 2014 года — ред.), однако сами США о безопасности не думают, и это соглашение совершенно не соблюдают", — сказал Насери.
По словам депутата, в этой связи на минувшей неделе парламент провел заседание по обсуждению этого соглашения.
"Почти все депутаты согласились с тем, что его положения необходимо пересмотреть. Безопасность в Афганистане — это то, к чему стремится наш народ и соседние страны. Находясь здесь, Соединенные Штаты должны помогать нам в обеспечении нашей безопасности", — подчеркнул собеседник агентства.
Он добавил, что ряд авторитетных политических лидеров и старейшин Афганистана, в том числе экс-президент Хамид Карзай, договорились противодействовать присутствию США в стране, если Вашингтон продолжит не выполнять свои обязательства в рамках соглашения о безопасности.
Соглашение о безопасности, подписанное представителями США и Афганистана, позволяет Соединенным Штатам сохранять ограниченный военный контингент в стране после 2014 года. Документ был подписан на следующий день после вступления в должность действующего президента Афганистана Ашрафа Гани Ахмадзая. Предыдущий глава государства Хамид Карзай подписывать договор отказался.
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