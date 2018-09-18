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Турция хочет привлечь богатых туристов
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Турция хочет привлечь богатых туристов 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Турция обещает вкладывать больше денег в продвижение своих курортов, причем планирует развивать «качественный туризм». Поддержку государства в первую очередь получат компании, развивающие продажи туров с регулярной перевозкой, сообщает АТОР.
Об этом рассказал министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой. Он снова подтвердил курс на «качественный» туризм, стремление привлекать более состоятельных отдыхающих, но пообещал, что резкого отказа от привычного массового туризма не планируется.
"Массовый туризм в Турции действительно достиг большого успеха, и мы надеемся привлечь в этом году 40-42 миллиона туристов. Но я думаю, что Турция завершила свою миссию здесь, и нам нужно перейти ко второму этапу. Мы продолжим массовый туризм, но мы быстро инициируем переход к квалифицированному туризму", — пообещал он.
По словам министра, «чартерный туризм» сталкивается с такими проблемами, как быстрый рост или резкое падение. Чтобы устранить эту проблему, Турция будет поддерживать запуски «новых прямых регулярных рейсов» и «перевозок бизнес-классом».
В рамках новой рекламной стратегии Турция в 2019 году значительно увеличит рекламный бюджет и будет проводить кампании, которые «произведут ошеломляющее впечатление в социальных сетях», сказал Эрсой.
Основные маркетинговые активности будут сосредоточены на ключевых иностранных направлениях, откуда в Турцию осуществляются регулярные авиарейсы. На первом этапе рекламная кампания будет нацелена на 10 стран, из которых приезжает наибольшее количество туристов, в том числе на Россию, Германию, Великобританию и Нидерланды. Затем промоакции будут распространены на другие направления.
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