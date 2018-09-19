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В Сирии боевики бросили больницу с дорогими лекарствами
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В Сирии боевики оставили больницу с современным иностранным оборудованием 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Жители местечка Эль-Бурейка недавно освобожденной сирийской провинции Эль-Кунейтра получили в пользование оснащенный современным иностранным оборудованием и медикаментами госпиталь, который бросили боевики при отступлении.
"Посмотрите, здесь полно импортных лекарств — Израиль, США, Франция. Для простых сирийцев это все недоступно", — рассказывает журналистам врач Фанитах Диран в аптеке бывшего госпиталя боевиков, показывая упаковку таблеток с надписью на иврите.
В больнице есть антибиотики, обезболивающие, вакцины, другие медикаменты, новые хирургические инструменты, аппараты УЗИ, современное операционное отделение. В палатах установлены мягкие кушетки, в здании есть центральное отопление. Все это предназначалось для воевавших против сирийских властей боевиков и членов их семей.
"В этом особняке жил главный врач городской больницы. Боевики выгнали его из дома, перенесли сюда все медицинское оборудование, а со временем заменили его. Лекарства, инвентарь, инструменты им поставляли спонсоры из-за рубежа: Израиль, Катар, Саудовская Аравия, Турция", — говорит Диран.
Он также работает врачом и в соседнем Рафиде, так как медиков в недавно освобожденной Эль-Кунейтре не хватает.
Местный житель Хсен Бануа показал журналистам оставленный боевиками прекрасно оснащенный реанимобиль с английскими номерами и рулем с правой стороны.
"Когда мы проезжали мимо, сразу обратили внимание на эту машину — яркий желтый цвет. Боевики бросили ее здесь, даже не попытались перегнать. Не могу утверждать, что они вывозили на ней раненых, но факт остается фактом — транспортом они были обеспечены", — сказал он.
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