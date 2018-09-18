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В момент атаки российский Ил-20 заходил на посадку, заявили в Минобороны
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В момент атаки российский Ил-20 заходил на посадку, заявили в Минобороны 

РИА Новости 37 минут назад
РИА НОВОСТИ. ИЗРАИЛЬСКИЕ СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ АВИАЦИИ НЕ МОГЛИ НЕ ВИДЕТЬ РОССИЙСКИЙ САМОЛЕТ ИЛ-20, ТАК КАК ОН ЗАХОДИЛ НА ПОСАДКУ — МО РФ
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