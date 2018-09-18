Минобороны сообщило об исчезновении в Сирии Ил-20

ЦХИНВАЛ, 18 сен — Sputnik . Связь с экипажем самолета Ил-20 Воздушно-космических сил пропала над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии , сообщает РИА Новости . На борту самолета находились 14 человек, пока их судьба неизвестна.

Ил-20 исчез с радаров во время налета четырех израильских самолетов F-16 на провинцию Латакия. Израильские военные отказались комментировать заявление российского военного ведомства . Командование российской авиабазы начало поисково-спасательную операцию

Ил-20 — самолет радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Эти судна хорошо зарекомендовали себя во время боевых действий в Сирии, координируя удары ВКС (в том числе полет крылатых ракет «Калибр»).