Минобороны сообщило об исчезновении в Сирии Ил-20 

ЦХИНВАЛ, 18 сен — Sputnik. Связь с экипажем самолета Ил-20 Воздушно-космических сил пропала над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии, сообщает РИА Новости. На борту самолета находились 14 человек, пока их судьба неизвестна.
Ил-20 исчез с радаров во время налета четырех израильских самолетов F-16 на провинцию Латакия. Израильские военные отказались комментировать заявление российского военного ведомства. Командование российской авиабазы начало поисково-спасательную операцию
Ил-20 — самолет радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Эти судна хорошо зарекомендовали себя во время боевых действий в Сирии, координируя удары ВКС (в том числе полет крылатых ракет «Калибр»).