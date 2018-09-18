Помпео заявил о желании США принять 310 тысяч беженцев 

США намерены принять 310 тысяч беженцев и просящих об убежище в 2019 году. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео на брифинге в госдепе.
Помпео добавил, что существует квота в размере 30 тысяч для беженцев и 280 тысяч для претендентов на получение убежища. В настоящее время на территории страны находятся 800 тысяч лиц, просящих убежища, передает ТАСС.
В октябре 2017 года президент США Дональд Трамп подписал документ, устанавливающий квоту на прием не более 45 тысяч беженцев в 2018 финансовом году. Таким образом, квота по приему беженцев снизилась на треть.