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Помпео заявил о желании США принять 310 тысяч беженцев
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Помпео заявил о желании США принять 310 тысяч беженцев 

Российская Газета + ещё 6 6 часов назад
Фото: Российская Газета
США намерены принять 310 тысяч беженцев и просящих об убежище в 2019 году. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео на брифинге в госдепе.
Помпео добавил, что существует квота в размере 30 тысяч для беженцев и 280 тысяч для претендентов на получение убежища. В настоящее время на территории страны находятся 800 тысяч лиц, просящих убежища, передает ТАСС.
В октябре 2017 года президент США Дональд Трамп подписал документ, устанавливающий квоту на прием не более 45 тысяч беженцев в 2018 финансовом году. Таким образом, квота по приему беженцев снизилась на треть.
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