При потере связи с Ил‐20 зафиксированы пуски ракет с французского фрегата

Российские радиолокационные средства контроля зафиксировали пуски ракет с французского фрегата Auvergne по Сирии . Об этом сообщил телеканал «Звезда». Кроме того, Минобороны РФ сообщило об одновременном ударе четырех израильских самолета F-16 по объектам в сирийской провинции Латакия. После удара французских ракет в 35 километрах от побережья Сирии в Средиземном море пропал самолет Ил-20. На нем находились 14 российских военнослужащих. Командование авиабазы Хмеймим организовало поисково-спасательную операцию.