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При потере связи с Ил‐20 зафиксированы пуски ракет с французского фрегата
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При потере связи с Ил‐20 зафиксированы пуски ракет с французского фрегата 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Российские радиолокационные средства контроля зафиксировали пуски ракет с французского фрегата Auvergne по Сирии. Об этом сообщил телеканал «Звезда».
Кроме того, Минобороны РФ сообщило об одновременном ударе четырех израильских самолета F-16 по объектам в сирийской провинции Латакия.
После удара французских ракет в 35 километрах от побережья Сирии в Средиземном море пропал самолет Ил-20. На нем находились 14 российских военнослужащих. Командование авиабазы Хмеймим организовало поисково-спасательную операцию.
360tv.ru: последние новости
Минобороны организовало поисково‐спасательную операцию пропавшего над Сирией Ил‐20 Сирийские ПВО отразили ракетную атаку со стороны моря Ил‐20 с военными РФ пропал с радаров в Сирии после ракетной атаки
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