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У авиабазы Хмеймим пропал с радаров российский военный самолет
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У авиабазы Хмеймим пропал с радаров российский военный самолет 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Авиабаза Хмеймим вечером 17 сентября потеряла связь с экипажем российского самолета Ил-20, сообщило Минобороны.
В Минобороны уточнили, что 17 сентября около 23.00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20, передает РИА «Новости».
Добавляется, что Ил-20 пропал с радаров управления авиацией в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия.
Кроме того, в это же время российскими радиолокационными средствами контроля воздушного пространства были зафиксированы пуски ракет с находившегося в данном районе французского фрегата «Овернь» («Auvergne»).
Согласно данным российского военного ведомства, на борту Ил-20 находились 14 военнослужащих, их судьба пока неизвестна.
Командование российской авиабазы Хмеймим организовало поисково-спасательную операцию.
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