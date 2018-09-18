Самолет Ил-20 МО РФ исчез над Средиземным морем

Российский военный самолет Ил-20 пропал над акваторией Средиземного моря. Связь с экипажем была потеряна в 35 километрах от побережья Сирии . Инцидент произошел 17 сентября, когда самолет возвращался на авиабазу Хмеймим.

Отметка Ил-20 исчезла с радаров около 23.00 мск в ходе атаки четырех истребителей F-16 ВВС Израиля по объектам в сирийской провинции Латакия. Об этом заявили в Минобороны РФ , пишет ТАСС

По данным военного ведомства, в это же время российскими радиолокационными средствами контроля воздушного пространства были зафиксированы пуски ракет с французского фрегата «Auvergne», который находился в том же районе.

На борту пропавшего Ил-20 находились 14 российских военнослужащих. Их судьба пока неизвестна.