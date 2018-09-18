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США примут 310 тысяч беженцев и кандидатов на получение убежища в 2019 году
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США примут 310 тысяч беженцев и кандидатов на получение убежища в 2019 году 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. США примут 310 тысяч беженцев и претендентов на получение убежища в 2019 финансовом году, который начинается с 1 октября этого года, заявил журналистам госсекретарь Майк Помпео.
"США ожидают обработку (заявок от) 310 тысяч беженцев и тех, кто просит убежище, в 2019 финансовом году", — сказал он. Помпео пояснил, что предусмотрена квота в размере 30 тысяч для беженцев и 280 тысяч для претендентов на получение убежища.
Он отметил, что в США уже находятся 800 тысяч лиц, просящих убежища, которые ожидают вынесения решения по их запросу.
В 2018 финансовом году президент США Дональд Трамп принял решение сократить квоту на прием беженцев до 45 тысяч человек. В 2017 финансовом году США приняли около 54 тысяч беженцев.
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