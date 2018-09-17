В результате атаки на Латакию есть пострадавшие

В результате ракетной атаки на Латакию есть пострадавшие

7 человек получили ранения в результате ракетного обстрела Латакии, сообщил РИА «Новости» Ракетному удару в крупном сирийском городе подверглись предприятия по производству бытовой химии, электростанция в Сакубии и завод по производству алюминия.