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В результате атаки на Латакию есть пострадавшие
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В результате ракетной атаки на Латакию есть пострадавшие 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
7 человек получили ранения в результате ракетного обстрела Латакии, сообщил РИА «Новости».
Ракетному удару в крупном сирийском городе подверглись предприятия по производству бытовой химии, электростанция в Сакубии и завод по производству алюминия.
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