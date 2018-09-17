Операции в Идлибе не будет, заявил Шойгу

На вопрос, правильно ли стоит понимать, что операции в Идлибе не будет, Шойгу сказал: «Да».

Отвечая на вопрос, согласен ли Дамаск отложить операцию, министр заявил: «В ближайшие часы мы согласуем с ними все позиции, которые изложили в этом документе», и показал на подписанный им и министром обороны Турции меморандум по Идлибу.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>