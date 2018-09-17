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Операции в Идлибе не будет, заявил Шойгу
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Операции в Идлибе не будет, заявил Шойгу 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
СОЧИ, 17 сен — РИА Новости. Военной операции в сирийском Идлибе не будет, в ближайшие часы детали будут согласованы с Дамаском, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
На вопрос, правильно ли стоит понимать, что операции в Идлибе не будет, Шойгу сказал: «Да».
Отвечая на вопрос, согласен ли Дамаск отложить операцию, министр заявил: «В ближайшие часы мы согласуем с ними все позиции, которые изложили в этом документе», и показал на подписанный им и министром обороны Турции меморандум по Идлибу.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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