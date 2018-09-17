Шойгу: Новой военной операции в Идлибе не будет

Министр обороны России Сергей Шойгу , заявил, что новой военной операции в сирийском Идлибе не будет.

"Да", — сказал глава оборонного ведомства , отвечая на вопрос, верно ли то, что военной операции в Идлибе не будет.

"В ближайшие часы мы согласуем с ними все позиции, которые изложены в этом документе", — добавил министр, говоря о том, согласна ли на это турецкая сторона.

Ранее Россия и Турция приняли решение создать вдоль линии соприкосновения демилитаризованную зону в районе Идлиба. Ее глубина должна составить 15-20 км. Как отметил президент РФ Владимир Путин , демилитаризованную зону создадут к 15 октября.

Так, к 10 октября, по предложению президента Турции, планируется «осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, танков, реактивных систем залпового огня, орудий и минометов — всех оппозиционных группировок».

"Чтобы предотвратить провокации со стороны третьих лиц Турция и Россия будут в координации производить патрулирование этой территории", — отметил Эрдоган.