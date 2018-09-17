Шойгу: Новой военной операции в Идлибе не будет 

Министр обороны России Сергей Шойгу, заявил, что новой военной операции в сирийском Идлибе не будет.
"Да", — сказал глава оборонного ведомства, отвечая на вопрос, верно ли то, что военной операции в Идлибе не будет.
"В ближайшие часы мы согласуем с ними все позиции, которые изложены в этом документе", — добавил министр, говоря о том, согласна ли на это турецкая сторона.
Ранее Россия и Турция приняли решение создать вдоль линии соприкосновения демилитаризованную зону в районе Идлиба. Ее глубина должна составить 15-20 км. Как отметил президент РФ Владимир Путин, демилитаризованную зону создадут к 15 октября.
Так, к 10 октября, по предложению президента Турции, планируется «осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, танков, реактивных систем залпового огня, орудий и минометов — всех оппозиционных группировок».
"Чтобы предотвратить провокации со стороны третьих лиц Турция и Россия будут в координации производить патрулирование этой территории", — отметил Эрдоган.