Америке стали известны сокровенные тайны Эрдогана

Арестованный властями США в 2016 году турецкий магнат Реза Зарраб, который проходит по делу о нарушении американского санкционного режима против Ирана , возможно, уже раскрыл Вашингтону все слабые места президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его окружения. Некогда близкого к турецкому лидеру бизнесмена неожиданно заметили на свободе. Нетрудно предположить, что предприниматель пошёл на максимально возможное сотрудничество со следствием.

Турецкий президент в разговоре с журналистами выразил сомнение, что Зарраб мог быть отпущен американской юстицией на фоне предъявленных ему обвинений в использовании мошеннических схем по обходу односторонних американских санкций против Ирана. Турецкий лидер при этом сослался на мнение профессиональных юристов, которые считают, что история с внезапным освобождением предпринимателя, судьба которого, по некоторым данным, стала едва ли не темой номер один в переговорах между руководством Турции и США, кажется нереальной. Ранее фотография с предпринимателем иранско-турецкого происхождения облетела все СМИ турецкой республики. На ней Зарраб в обществе некой женщины обедает в одном из дорогих ресторанов Нью-Йорка

Турецкий бизнесмен, который занимался торговлей золотом, был задержан на территории Соединённых Штатов в 2016 году. Ему инкриминировали использование американской финансовой системы с целью обойти санкционный режим, введённый Вашингтоном против Тегерана . Заррабу на тот момент угрожало до 20-ти лет лишения свободы. Впрочем, позже предприниматель был вынужден признать свою вину. Выступая перед судом Манхэттена, он поделился подробностями того, как он пытался подкупить бывшего министра Турции Зафера Чаглаяна и заплатил ему около $60 млн в обмен на помощь в создании специальной схемы по переводу денежных средств в Иран. Излишне говорить, что схема была выгодна самой Турции. Не случайно риторика самого Эрдогана достигала накала, когда речь заходила об аресте Зарраба, хотя в деле турецкого предпринимателя фигурировали ещё около десяти имён турецких граждан.

Зарраб со ссылкой на рассказы Чаглаяна поделился с американской юстицией тем, как турецкий лидер дал «зелёный свет» крупным турецким банкам Ziraat Bank и VakifBank на транзакции с иранскими субъектами. Средством оплаты служило золото, которое «ходило» через третьи страны. Не трудно догадаться, какие объяснения получило дело Зарраба у турецкой стороны. Во время судебного процесса в прессу нередко просачивались комментарии высокопоставленных турецких чиновников, которые называли расследование «результатом заговора» против Анкары. В нём предсказуемо обвиняли бежавшего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена , которого нынешние власти Турции считают причастным к попытке государственного переворота в июле 2016 года. Сторонники Гюлена широко преследуются не только на территории Турции, но и в других странах, где они занимаются, как правило, образовательной деятельностью.

История с Заррабом так бы и осталась доказательством банальной коррумпированности и двойных стандартов турецкого государства, если бы не одно «но». Записи телефонных звонков, предоставленные суду Манхэттена прокуратурой , доказывают, что у Зарраба и Эрдогана сложились дружеские, едва ли не родственные отношения. Записанный разговор, который имел место в 2013 году (на тот момент Эрдоган занимал пост премьер-министра Турции), демонстрирует, как Зарраб просил оказать ему поддержку в деле с одним турецким банком, через который можно проводить операции с иранской стороной. Кроме того, магнат отправлял средства на счета благотворительных фондов, связанных с семьёй Эрдогана. В частности, в документах американской прокуратуры фигурируют сын и супруга главы турецкого государства.

В том, что Зарраб пойдёт на сделку со следствием, не сомневался никто, однако сотрудничество с юстицией вряд ли бы позволило «золотому заложнику» США разгуливать на свободе в центре Нью-Йорка. Ранее в этом году появлялись сообщения, что Зарраб продолжает находиться в нью-йоркской тюрьме и даже добыл для своей камеры некоторые предметы роскоши. Фотография магната, растиражированная турецкими СМИ, вероятно, говорит о том, что Зарраб пошёл на максимальные уступки следствию. Во всяком случае, это читается между строк в турецких публикациях. Что мог раскрыть Зарраб — перипетии экономической политики Турции или тайны семьи турецкого лидера? Наверное, это предстоит выяснить очень скоро. Однако в том, что США заполучили важный козырь в переговорах с турецкой стороной, сомневаться не приходится.