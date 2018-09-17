Пентагон объявил о намерении добиваться значительного расширения ВВС США 

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Руководство министерства обороны США планирует добиваться значительного расширения американских Военно-воздушных сил (ВВС). Об этом сообщила в понедельник министр ВВС США Хезер Уилсон.
" [В настоящее время] ВВС слишком малы для [выполнения] того, что страна ожидает от нас. 312 боевых эскадрилий недостаточно. Так сколько требуется? 386", — заявила Уилсон, выступая на конференции в одном из ближайших пригородов Вашингтона в штате Мэриленд.
Занимающее пост министра ВВС гражданское лицо не является членом президентского кабинета, работает в структуре минобороны и подчиняется шефу Пентагона.