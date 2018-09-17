Пентагон объявил о намерении добиваться значительного расширения ВВС США

ВАШИНГТОН, 17 сентября. / ТАСС /. Руководство министерства обороны США планирует добиваться значительного расширения американских Военно-воздушных сил (ВВС). Об этом сообщила в понедельник министр ВВС США Хезер Уилсон.

" [В настоящее время] ВВС слишком малы для [выполнения] того, что страна ожидает от нас. 312 боевых эскадрилий недостаточно. Так сколько требуется? 386", — заявила Уилсон, выступая на конференции в одном из ближайших пригородов Вашингтона в штате Мэриленд.