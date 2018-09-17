Ещё
США решительно угрожают санкциями Международному уголовному суду
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США решительно угрожают санкциями Международному уголовному суду 

ProComp.info 8 часов назад
10 сентября — РАН24. Администрация Трампа, как ожидается, введет санкции против Международного уголовного суда (ICC), если они перейдут к расследованию США или Израиля, согласно официальному лицу, который знает про запланированные расследования — советник США по национальной безопасности Джон Болтон.
Джон Болтон, бывший посол США в ООН, проведет новую кампанию в понедельник, чтобы наказать страны и отдельных лиц, которые пытаются преследовать американский персонал, США или их союзников в частности, — заявил чиновник.
Болтон будет призывать к защите союзников «любыми необходимыми средствами» против юрисдикции нидерландского суда, которую США не признают.
«Эти меры могут включать запрет на поездки судей и прокуроров в США, замораживание их активов, а также других субъектов, пытающихся привлечь США к суду. Любые страны, оказывающие помощь в судебном преследовании, рискуют потерять иностранную помощь», — заявил чиновник. «Потенциальное преследование американских военнослужащих в Афганистане имеет первостепенное значение для администрации», — добавил он.
Болтон также намерен объявить о закрытии офиса организации освобождения Палестины в Вашингтоне. Ожидается, что Болтон свяжет закрытие центра с отказом палестинцев участвовать в мирном процессе и угрозами палестинского лидера Махмуда Аббаса затянуть Израиль в Международный Суд.
Государственный Департамент официально объявил о решении закрыть офис в заявлении в понедельник.
«Мы позволили офису ООП проводить операции, которые поддерживают цель прочного достижения всеобъемлющего мира между израильтянами и палестинцами с момента истечения предыдущего отказа в ноябре 2017 года», — говорится в заявлении пресс-секретаря департамента Хизер Науэрт. «Однако ООП не предприняла шагов по продвижению с начала прямых и значимых переговоров с Израилем. Наоборот, руководство ООП осудило мирный план США, который они еще не видели и отказались взаимодействовать с правительством США в отношении мирных», — говорится в заявлении Науэрта.
В заявлении добавлено, что это решение сделано в связи «с озабоченностью администрации и конгресса по поводу попыток палестинцев побудить международный уголовный суд провести расследование в отношении Израиля».
«Эта опасная эскалация показывает, что США готовы распустить международную систему суда в целях защиты израильских преступлений и нападений на землю и народ Палестины, а также против мира и безопасности в остальной части нашего региона», — сказал Генеральный секретарь ООП Саеб Эрекат.
Глава делегации ООП в США Хусам Зомло осудил закрытие центра, заявив, что администрация Трампа «слепо выполняет» список пожеланий Израиля, который начинается с закрытия палестинского дипломатического представительства в США.
В прошлом месяце США также объявили, что сокращают все финансирование БАПОР, агентства ООН, которое предоставляет школы и медицинские услуги более чем пяти миллионам палестинских беженцев, оставляя агентство с дефицитом в 300 миллионов долларов.
Нападение США на Международный Уголовный Суд является последним вызовом со стороны администрации Трампа международным институтам. Только в этом году США покинули Совет ООН по правам человека и пригрозили выйти из состава Всемирной торговой организации. В прошлом году США вышли из Парижского климатического соглашения.
ProComp.info: последние новости
Трамп отменил ноябрьскую поездку в Ирландию Майк Помпео назвал иранские встречи Джона Керри как «неуместные» Авиаудар коалиции под руководством Саудовской Аравии в Йемене в привел к гибели людей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россия пошла на уступки»151
Путин отказал в помиловании Урлашову95
Отравленные в Солсбери русские в критическом состоянии185
Армия США заказала нарушающий законы физики двигатель39
Российский Ил-20 пропал у авиабазы в Сирии10
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:40
Встреча Путина и Эрдогана затянулась
В мире Политика
01:28
Губернатор припугнул жителей «пучиной девяностых»
Политика
00:36
Расстрелян на шоссе: под Петербургом убит бизнесмен
Криминал Происшествия
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:38
Россию обвинили в отравлении брата Ким Чен Ына
В мире Конфликты
00:59
Украина прекращает действие договора с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение