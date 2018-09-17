США решительно угрожают санкциями Международному уголовному суду

10 сентября — РАН24. Администрация Трампа, как ожидается, введет санкции против Международного уголовного суда (ICC), если они перейдут к расследованию США или Израиля, согласно официальному лицу, который знает про запланированные расследования — советник США по национальной безопасности Джон Болтон.

Джон Болтон, бывший посол США в ООН, проведет новую кампанию в понедельник, чтобы наказать страны и отдельных лиц, которые пытаются преследовать американский персонал, США или их союзников в частности, — заявил чиновник.

Болтон будет призывать к защите союзников «любыми необходимыми средствами» против юрисдикции нидерландского суда, которую США не признают.

«Эти меры могут включать запрет на поездки судей и прокуроров в США, замораживание их активов, а также других субъектов, пытающихся привлечь США к суду. Любые страны, оказывающие помощь в судебном преследовании, рискуют потерять иностранную помощь», — заявил чиновник. «Потенциальное преследование американских военнослужащих в Афганистане имеет первостепенное значение для администрации», — добавил он.

Болтон также намерен объявить о закрытии офиса организации освобождения Палестины в Вашингтоне. Ожидается, что Болтон свяжет закрытие центра с отказом палестинцев участвовать в мирном процессе и угрозами палестинского лидера Махмуда Аббаса затянуть Израиль в Международный Суд.

Государственный Департамент официально объявил о решении закрыть офис в заявлении в понедельник.

«Мы позволили офису ООП проводить операции, которые поддерживают цель прочного достижения всеобъемлющего мира между израильтянами и палестинцами с момента истечения предыдущего отказа в ноябре 2017 года», — говорится в заявлении пресс-секретаря департамента Хизер Науэрт. «Однако ООП не предприняла шагов по продвижению с начала прямых и значимых переговоров с Израилем. Наоборот, руководство ООП осудило мирный план США, который они еще не видели и отказались взаимодействовать с правительством США в отношении мирных», — говорится в заявлении Науэрта.

В заявлении добавлено, что это решение сделано в связи «с озабоченностью администрации и конгресса по поводу попыток палестинцев побудить международный уголовный суд провести расследование в отношении Израиля».

«Эта опасная эскалация показывает, что США готовы распустить международную систему суда в целях защиты израильских преступлений и нападений на землю и народ Палестины, а также против мира и безопасности в остальной части нашего региона», — сказал Генеральный секретарь ООП Саеб Эрекат.

Глава делегации ООП в США Хусам Зомло осудил закрытие центра, заявив, что администрация Трампа «слепо выполняет» список пожеланий Израиля, который начинается с закрытия палестинского дипломатического представительства в США.

В прошлом месяце США также объявили, что сокращают все финансирование БАПОР, агентства ООН, которое предоставляет школы и медицинские услуги более чем пяти миллионам палестинских беженцев, оставляя агентство с дефицитом в 300 миллионов долларов.

Нападение США на Международный Уголовный Суд является последним вызовом со стороны администрации Трампа международным институтам. Только в этом году США покинули Совет ООН по правам человека и пригрозили выйти из состава Всемирной торговой организации. В прошлом году США вышли из Парижского климатического соглашения.