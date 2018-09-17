Израильский политолог: Пашинян провоцирует Азербайджан на войну (Haqqin, Азербайджан)

«Позицию премьер-министра Армении Никола Пашиняна я бы охарактеризовал, как „неопределившуюся“! С одной стороны, его приход к власти был невозможен без участия западных сил, а за это, естественно, надо еще „заплатить“, что в принципе и формирует часть его заявлений о прозападном пути развития Армении. С другой стороны, он все еще находится в жестких объятьях (как экономических, так и военных) своего северного соседа, который совершенно не заинтересован в потере еще одной республики в столь взрывоопасном регионе. И, самое главное, это оппозиция из числа всех бывших и, конечно же, экономическая ситуация в Армении, которая вновь может вывести народ на улицы», — заявил Бочаров, комментируя проводимую армянским премьером политику.

По словам эксперта, пытающийся своими заявлениями провоцировать руководство Азербайджана , Пашинян не знает, что может ожидать его самого в ближайшей перспективе.

«Говорят, что голод, при отсутствии средств, очень хорошо утоляется войной. Поэтому сейчас, особенно за рубежом, на встречах с армянской диаспорой Пашинян будет раскручивать националистическую тему, типа «не отдадим ни пяди родной земли», провоцируя при этом Азербайджан на открытый конфликт.

Однако, что на самом деле произойдет завтра, думаю, не знает даже он сам. Ведь вкусивший власти человек «из народа», не в силах уже так просто от нее отказаться, и он вынужден вертеться, пытаясь сохранить власть любым путем, угождаю понемножку каждому — народу, оппозиции, Западу, России и так далее», — сказал Бочаров.

По его словам, премьер Армении продолжает оставаться в подвешенном состоянии.

«На мой взгляд, Пашинян находится более чем в подвешенном состоянии, не зная, откуда может последовать удар, и поэтому он, в зависимости от ситуации, говорит каждый раз что-то новое, порой противореча своим ранее сделанным, но в другой ситуации, заявлениям», — сказал он.

По мнению политолога, подобное поведение Н. Пашиняна добавляет определенного драйва во взрывоопасность региональной ситуации.

«Ситуация в регионе не просто критическая. Она становится взрывоопасной. В силу определенных факторов кризис в Турции еще как-то находится под контролем властей. Отсутствие проблем в торговле с Европой и, главное, заинтересованность в этом со стороны многих европейских лидеров, позволяет пока Эрдогану держать ситуацию под контролем», — подчеркнул Бочаров, отмечая активизацию встреч лидеров региональных государств друг с другом в августе-сентябре текущего года.

Как он сказал, Вашингтон неоднозначно относится к процессам, связанным с сирийским вопросом.

«События в Сирии, особенно в районе Идлиба, где сошлись интересы Турции, России и Ирана, почему-то вызывают бешеный интерес, а, вернее, зависть со стороны Америки. Та явна не готова заявить, что кто-то кроме нее может разруливать такие ситуации», — отметил эксперт.

При этом он также считает взрывоопасной ситуацию в Иране.

«События в Иране могут в любой момент выйти из-под контроля. Думаю, что многие были бы сегодня заинтересованы, чтобы правительство Ирана стало вновь светским, без религиозного диктата, но навряд ли этот вопрос может решиться без военного вмешательства. Добавите сюда еще один дестабилизирующий фактор, как ситуация в Армении, и окажется, что Азербайджан — единственный островок стабильности и спокойствия во всем регионе», — подчеркнул Бочаров.

По его словам, в складывающейся ситуации Баку становится «чуть ли не связующим геополитическим центром, практически всех интересантов в регионе».

«К тому же, практически у всех игроков в регионе есть либо большие претензии к американской внешней политике, вернее, ее новой трактовки под управлением Трампа, либо большой интерес к его попыткам решить иранский вопрос, а заодно и сирийский, с учетом их интересов», — сказал политолог.

По интересам европейских государств рикошетом также начала бить и ситуация на Ближнем Востоке, подчеркнул он.

«Отсюда и личный визит Меркель в Закавказье, и почти ежедневные громогласные заявления Макрона о ситуации в регионе и его неподдельный интерес к событиям в Турции. Естественно, все это более чем задевает интересы Москвы, которая постепенно возвращает себе статус мировой державы, особенно в данном регионе. В данной ситуации Россия становится чуть ли не объединяющим фактором всех региональных игроков, в противовес американской гегемонии и возможной аннексии», — отметил Бочаров.

Израильский политолог поделился также своим мнением относительно недавней встречи в Сочи президентов России Владимира Путина и Азербайджана Ильхама Алиева

«На последней встрече президентов Ильхама Алиева и Владимира Путина было так непропорционально много для их уровня общения сказано о торгово-экономических взаимоотношениях между странами, что начинаешь понимать, что главное здесь вовсе не торговля. А что-то значительно более серьезное, происходящее в регионе. Настолько серьезное, что президентам вдруг «не хватило» одной встречи, чтобы обсудить все аспекты регионального товарооборота», — отметил Бочаров.

По его словам, в регионе назревают серьезные события.

«Несмотря на то, что ситуация и так более чем взрывоопасная и практически тупиковая, нам отведена здесь лишь роль статистов. Мы ждем и молимся, чтобы возобладал здравый смысл, и дело не дошло до кровопролития. Ведь если полыхнет Ближний Восток, то он сильно опалит не только ближних, но и очень дальних», — подчеркнул Бочаров.