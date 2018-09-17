В Афинах анархисты напали на здание посольства Ирана

В Афинах члены местной анархистской группировки совершили нападение на здание посольства Ирана . Как сообщил телеканал Press TV, нападавшие разбили окна в здании иранского диппредставительства и закидали его бутылками с краской.

Инцидент в столице Греции произошел ранним утром. Неизвестные в количестве десяти человек подъехали к посольству Ирана на мотоциклах. Они начали бить стекла на посту дипломатической полиции, предварительно заставив охранника покинуть охранный пункт. Затем нападавшие забросали здание бутылками с краской и скрылись с места происшествия.

По данным телеканала, ответственность за нападение взяла на себя анархистская греческая организация «Рубикон». В заявлении, которое она опубликованном в интернете, говорится, что атака на посольство ИРИ была совершена в знак солидарности с иранскими курдами.

Активисты «Рубикона» регулярно совершают резонансные акции на территории Греции. В начале августа члены группировки облили краской фасад здание министерства транспорта Греции. Таким образом они выразили протест бездействию греческих властей по эвакуации жителей при лесных пожарах в стране. В результате пожаров тогда погибли более 90 человек.