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В Афинах анархисты напали на здание посольства Ирана
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В Афинах анархисты напали на здание посольства Ирана 

Российская Газета + ещё 1 11 часов назад
Фото: Русские Афины
В Афинах члены местной анархистской группировки совершили нападение на здание посольства Ирана. Как сообщил телеканал Press TV, нападавшие разбили окна в здании иранского диппредставительства и закидали его бутылками с краской.
Инцидент в столице Греции произошел ранним утром. Неизвестные в количестве десяти человек подъехали к посольству Ирана на мотоциклах. Они начали бить стекла на посту дипломатической полиции, предварительно заставив охранника покинуть охранный пункт. Затем нападавшие забросали здание бутылками с краской и скрылись с места происшествия.
По данным телеканала, ответственность за нападение взяла на себя анархистская греческая организация «Рубикон». В заявлении, которое она опубликованном в интернете, говорится, что атака на посольство ИРИ была совершена в знак солидарности с иранскими курдами.
Активисты «Рубикона» регулярно совершают резонансные акции на территории Греции. В начале августа члены группировки облили краской фасад здание министерства транспорта Греции. Таким образом они выразили протест бездействию греческих властей по эвакуации жителей при лесных пожарах в стране. В результате пожаров тогда погибли более 90 человек.
Напомним, в минувшую субботу сторонники курдских группировок, выступающих за отделение от Ирана курдонаселенных районов страны, совершили нападение на здание посольства ИРИ в Париже. Атака стала ответом на действия иранских военных, которые 8 сентября нанесли ракетный удар по находящемуся на территории Ирака штабу запрещенной в ИРИ Демократической партии Иранского Курдистана.
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