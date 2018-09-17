Arabi Al-Yaum (Сирия): Своим оружием Россия дала четкий сигнал Вашингтону

Начальник 76-й дивизии ПВО полковник Сергей Тихонов рассказал журналистам, что российские военные применили «ракеты-невидимки» во время военных учений.

Он заявил, что российские «ракеты-невидимки» превосходят по характеристикам известные зарубежные аналоги.

Полковник добавил, что средствам ПВО удалось сбить все атакующие ракеты.

Военный эксперт высоко оценил успех российских ПВО в перехвате сложных целей, несмотря на то, что обнаружение и уничтожение «ракет-невидимок» было трудной задачей.

В интервью российскому информационному агентству ФАН военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что сегодня российские ПВО успешно выполняют трудные задачи, но противодействие целям с низкой радиолокационной заметностью сейчас в приоритете из-за намерения Пентагона более активно использовать ракеты JASSM, которыми ранее США бомбили Сирию.

Леонков считает важным тот факт, что Россия в ходе военных учений применяет оружие, использование которого в США рассматривается только в перспективе. Это четкий сигнал для Америки, заключил военный эксперт.

1 сентября (на самом деле 11 сентября — прим. ред.) подразделения российской армии начали военные учения «Восток-2018», которые проходили в азиатской части России.