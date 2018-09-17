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Сирийские подразделения разминировали шесть гектаров в провинции Хомс
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Сирийские подразделения разминировали шесть гектаров в провинции Хомс 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали еще шесть гектаров в провинции Хомс, сообщается в ежедневном информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев Минобороны РФ.
"Инженерные подразделения Сирийской Арабской Республики за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Аин-Зайт, Телль-Биса, Сем-Али (провинция Хомс), Хадар, Дурин, Уфания (провинция Эль-Кунейтра). Разминировано: 1 километр дорог, 6 гектаров территории и 5 зданий", — говорится в сообщении.
По данным Центра по приему беженцев, инженерные подразделения уничтожили 41 взрывоопасный предмет (ВОП), в том числе восемь самодельных взрывных устройств (СВУ). Всего в провинциях Хомс и Эль-Кунейтра разминировано 355,8 гектара территории, 908 зданий, 79 километров дорог. Также обнаружено и уничтожено 8,865 тысячи ВОП, в том числе 2,564 тысячи СВУ.
Также сообщается, что фонд имени Кадырова провел две благотворительные акции. В Алеппо выдана одна тонна хлеба, в Думе сирийцам передано 750 школьных ранцев и 750 комплектов детской одежды.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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