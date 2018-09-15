Генсек НАТО назвал вызовом покупку Турцией у России комплексов С-400

«Решение о приобретении военных средств принимают сами страны. Для НАТО , безусловно, важна оперативная совместимость, чтобы различные системы могли работать вместе. Надеюсь, что можно найти решение, потому что то, что мы видим сейчас, это вызов для всех», — сказал Столтенберг.

Турция стала второй после Китая страной, которая заказала у России зенитные ракеты С-400. Контракт был подписан в сентябре прошлого года.

С-400 («Триумф») способны поражать средства авиации, крылатые и баллистические ракеты среднего и дальнего радиуса действия.