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Генсек НАТО назвал вызовом покупку Турцией у России комплексов С-400
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Генсек НАТО назвал вызовом покупку Турцией у России комплексов С-400 

Говорит Москва + ещё 12 15 сентября 2018
«Решение о приобретении военных средств принимают сами страны. Для НАТО, безусловно, важна оперативная совместимость, чтобы различные системы могли работать вместе. Надеюсь, что можно найти решение, потому что то, что мы видим сейчас, это вызов для всех», — сказал Столтенберг.
Турция стала второй после Китая страной, которая заказала у России зенитные ракеты С-400. Контракт был подписан в сентябре прошлого года.
С-400 («Триумф») способны поражать средства авиации, крылатые и баллистические ракеты среднего и дальнего радиуса действия.
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