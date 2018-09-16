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Афганистан ввел запрет на импорт четырех видов продукции из Ирана
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Афганистан ввел запрет на импорт четырех видов продукции из Ирана 

ТАСС 20 часов назад
ТАСС, 16 сентября. Афганистан ввел запрет на импорт четырех видов продукции из Ирана — нефтепродуктов, цемента, продукции из стали и керамики. Об этом в воскресенье сообщил иранский портал Eghtesad со ссылкой на представителя торгово-промышленной палаты Ирана.
По данным портала, ограничение на импорт продукции из Ирана в Афганистан связан с возобновлением санкций США против Ирана.
Первая часть американских санкций в отношении Ирана вновь была введена в действие 7 августа, ограничительные меры охватили автомобилестроительный сектор Ирана и куплю-продажу золота и некоторых металлов. Кроме того, в начале июля директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук объявил, что американские власти намерены сократить до нуля нефтяные доходы Ирана с помощью энергетических санкций, действие которых, по его словам, будет возобновлено 4 ноября.
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