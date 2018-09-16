Ещё
Израиль хочет оставить врагов без современного вооружения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Израиль хочет оставить врагов без современного вооружения 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Власти Израиля ищут способы лишить противников еврейского государства возможности завладеть новейшими вооружениями, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании кабинета министров страны в воскресенье.
"Израиль постоянно работает над тем, что не дать нашим врагам получить современные виды оружия", — приводит слова Нетаньяху "Интерфакс".
Он добавил, что Израиль полон решимости добиться этой цели, и она сейчас «сильнее, чем когда-либо раньше».
Это заявление главы израильского правительства прозвучало вскоре после того, как сирийские власти сообщили о ракетной атаке Израиля по району возле международного аэропорта Дамаска. Сам Израиль эту информацию не подтвердил, но и не опроверг.
По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате ударов не было, но взрывами был нанесен материальный ущерб. Сирийская сторона заявила, что несколько израильских ракет удалось перехватить.
Вести.Ru: последние новости
Минобороны: в Идлибе уже начались съемки химатаки Бывший британский военный получил 7,5 года тюрьмы в Турции Германия и Франция готовятся реагировать на "химатаку" в Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымскому мосту вынесли вердикт
В Кремле высказались о выходе Путина на пенсию
Нетрезвая Бузова прилюдно опозорилась
Подростки устроили провокацию на Красной площади
«Было бы глупо, если бы я называл его на „вы“
Видео
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
00:42
«Было бы глупо, если бы я называл его на „вы“
Общество Политика
00:48
Ту-160 пролетели через Северный полюс
Армия Другое
00:59
Нетрезвая Бузова прилюдно опозорилась
Шоу-бизнес
03:26
В деле российских «отравителей» появилась проститутка
Происшествия
11:58
На Украине раскрыли главную «мечту» России
Политика В мире
05:03
Шойгу поведал о больших планах Минобороны
Войска Армия
00:52
«Доктор Новичок»: новые подозреваемые в деле Скрипалей
В мире
01:22
«Это же фантастика»: погода порадует москвичей
Погода Новости Москвы
00:38
Жуков рассказал правду о своем заболевании
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение