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На видео попал перехват Сирией израильских ракет
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На видео попал перехват Сирией израильских ракет 

Российская Газета 58 минут назад
Фото: Российская Газета
Средства противовоздушной обороны Сирии ночью отразили удар нескольких израильских ракет, выпущенных на Дамасский международный аэропорт. Сообщение об израильской атаке СМИ сообщили чуть ранее.
Как пишет РИА Новости, израильская армия от комментариев отказалась. По предварительным данным, никто не пострадал, нанесен материальный ущерб от взрывов. По данным издания The Jerusalem Post, израильские ракеты уничтожили склад оружия в районе аэропорта. Здесь якобы находилось вооружение, доставленное из Ирана.
А вообще Израиль уже неоднократно наносил удары по территории Сирии. Только в сентябре подверглись атаке военные объекты в Тартусе и Хаме.
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