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Россия за сутки зафиксировала 34 нарушения перемирия в Сирии
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Россия за сутки зафиксировала 34 нарушения перемирия в Сирии 

РИА Новости 11 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 34 нарушения режима прекращения огня, сообщается в понедельник в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 34 случая стрельбы в провинциях: Алеппо — 25, Латакия — восемь, Хама — один", — говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарные акции не проводил.
В ведомстве отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним — 234.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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