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В Сирии стартовали первые за семь лет выборы
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В Сирии стартовали первые за семь лет конфликта муниципальные выборы 

ТАСС + ещё 8 1 час назад
Фото: Reuters
Первые за семь лет конфликта выборы в муниципальные органы власти стартовали в воскресенье в Сирии. Об этом сообщило государственное агентство SANA.
Свыше 6,5 тыс. участков открылись в 07:00 по местному времени [совпадает с московским] и завершат работу в 19:00. В случае необходимости ЦИК может продлить работу пунктов на пять часов.
Как заявили ранее в министерстве местного самоуправления Сирии, власти "завершили подготовку и приняли все меры для обеспечения безопасности" избирателей. По словам главы ведомства Хусейна Махлюфа, нынешние выборы "служат ключевым элементом для ускорения стабилизации и восстановления Сирии".
По данным агентства, кандидатуры в местные органы власти выдвинули более 40 тыс. человек в 88 избирательных округах.
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