Израиль отказался комментировать обвинения в атаке на Дамаск

Ранее ПВО Сирии сообщили о сбитых ракетах, выпущенных по международному аэропорту сирийской столицы.

Израиль оставил без комментариев заявление сирийского информационного агентства SANA о том, что израильские ВВС нанесли ракетный удар по окрестностям международного аэропорта Дамаска.

«Мы не комментируем сообщения из-за рубежа», — цитирует РИА Новости сотрудницу армейской пресс-службы ВС Израиля.

Ранее сообщалось о том, что ПВО Сирии сбили несколько ракет, запущенных, по уверениям SANA, ВВС Израиля. Часть ракет взорвалась на земле, строениям причинен определенный ущерб, пострадавших нет.