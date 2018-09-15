Алиев объявил об укреплении связей Азербайджана и Турции

Баку и Анкара расширяют сотрудничество во всех направлениях. Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев на военном параде, который состоялся в столице страны по случаю 100-летия освобождения города турецкими войсками от дашнакских вооружённых формирований.

Алиев отметил, что страны успешно сотрудничают в экономической и военной сферах. И отметил, что реализация многих крупномасштабных инфраструктурных проектов требует «больших капиталовложений и политической воли».

«Азербайджан вложит в турецкую экономику $20 млрд Мы успешно реализуем совместные энергетические и транспортные проекты, которые создают энергетическую и транспортную карты Евразии», — сказал Ильхам Алиев.

Он также отметил растущий международный авторитет Турции и подчеркнул, что без её участия практически невозможно решение наиболее значимых международных вопросов.

«Растёт международная роль Турции. Чем сильнее Турция, тем сильнее Азербайджан», — заявил Алиев.

15 сентября в Азербайджане отмечают день освобождения Баку Кавказской исламской армией, которую возглавлял турецкий генерал Нури-паша Киллигиль. Эта дата считается символом дружбы турецкого и азербайджанского народов.