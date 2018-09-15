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Алиев объявил об укреплении связей Азербайджана и Турции
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Алиев объявил об укреплении связей Азербайджана и Турции 

News.ru + ещё 1 14 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
Баку и Анкара расширяют сотрудничество во всех направлениях. Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев на военном параде, который состоялся в столице страны по случаю 100-летия освобождения города турецкими войсками от дашнакских вооружённых формирований.
Алиев отметил, что страны успешно сотрудничают в экономической и военной сферах. И отметил, что реализация многих крупномасштабных инфраструктурных проектов требует «больших капиталовложений и политической воли».
«Азербайджан вложит в турецкую экономику $20 млрд Мы успешно реализуем совместные энергетические и транспортные проекты, которые создают энергетическую и транспортную карты Евразии», — сказал Ильхам Алиев.
Он также отметил растущий международный авторитет Турции и подчеркнул, что без её участия практически невозможно решение наиболее значимых международных вопросов.
«Растёт международная роль Турции. Чем сильнее Турция, тем сильнее Азербайджан», — заявил Алиев.
15 сентября в Азербайджане отмечают день освобождения Баку Кавказской исламской армией, которую возглавлял турецкий генерал Нури-паша Киллигиль. Эта дата считается символом дружбы турецкого и азербайджанского народов.
На празднование прибыл президент Турции Реджеп Эрдоган. Главы государств приняли военный парад, возложили венки на Аллее мучеников и побывали на могиле экс-президента Азербайджана Гейдара Алиева. Помимо этого главы государств провели двусторонние переговоры с глазу на глаз, а вечером провели совместный ужин, наблюдая за бакинским пейзажем из Хайленд-парка.
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