В Сирии более 300 жителей вернулись в свои дома за сутки

"В Восточную Гуту (провинция Риф-Дамаск) возвратились 74 человека (женщин — 24, детей — 36). Всего с 30 сентября 2015 года — 135 271 человек. Через пункт пропуска «Сальхиях» к местам постоянного проживания в провинциях Дейр-эз-Зор и Риф-Дамаск вернулись 243 человека (женщин — 75, детей — 120), выведено четыре единицы техники. Всего с 25 августа 2018 года — 9 672 человека (женщин — 3440, детей — 4519), 171 единица техники, шесть голов скота", — говорится в сообщении.

Как отмечается, всего с 30 сентября 2015 года в свои дома в Сирии вернулись более 1,23 миллиона внутренних переселенцев.

Кроме того, по данным Центра, инженерные подразделения САР продолжают разминирование местности. За сутки в населенных пунктах в Аин-Зайт, Телль-Биса, Сем-Али (провинция Хомс) они разминировали шесть гектаров территорий, километр дорог и семь зданий.

"Обнаружено и уничтожено 56 взрывоопасных предметов (ВОП), в том числе 8 самодельных взрывных устройств (СВУ)", — следует из сообщения.

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