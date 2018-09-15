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В Сирии более 300 жителей вернулись в свои дома за сутки
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В Сирии более 300 жителей вернулись в свои дома за сутки 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В места постоянного проживания в Сирии в течение суток вернулись 317 мирных жителя, сообщается в ежедневном информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев Минобороны РФ.
"В Восточную Гуту (провинция Риф-Дамаск) возвратились 74 человека (женщин — 24, детей — 36). Всего с 30 сентября 2015 года — 135 271 человек. Через пункт пропуска «Сальхиях» к местам постоянного проживания в провинциях Дейр-эз-Зор и Риф-Дамаск вернулись 243 человека (женщин — 75, детей — 120), выведено четыре единицы техники. Всего с 25 августа 2018 года — 9 672 человека (женщин — 3440, детей — 4519), 171 единица техники, шесть голов скота", — говорится в сообщении.
Как отмечается, всего с 30 сентября 2015 года в свои дома в Сирии вернулись более 1,23 миллиона внутренних переселенцев.
Кроме того, по данным Центра, инженерные подразделения САР продолжают разминирование местности. За сутки в населенных пунктах в Аин-Зайт, Телль-Биса, Сем-Али (провинция Хомс) они разминировали шесть гектаров территорий, километр дорог и семь зданий.
"Обнаружено и уничтожено 56 взрывоопасных предметов (ВОП), в том числе 8 самодельных взрывных устройств (СВУ)", — следует из сообщения.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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