Помпео назвал неподобающими контакты экс-госсекретаря США Керри с Ираном

"Экс-госсекретарь взаимодействует с самым крупным спонсором терроризма в мире. Согласно его словам, он советовал им дождаться конца полномочий действующей администрации. Таких прецедентов не было в истории США, секретарь Керри не должен себя так вести", — убежден Помпео.