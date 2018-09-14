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Помпео назвал неподобающими контакты экс-госсекретаря США Керри с Ираном
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Помпео назвал неподобающими контакты экс-госсекретаря США Керри с Ираном 

ТАСС 16 часов назад
ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что контакты и консультации властей Ирана с бывшим главой американского внешнеполитического ведомства Джоном Керри являются неподобающими и беспрецедентными в истории страны. Об это он заявил в пятницу на брифинге в Белом доме.
"Экс-госсекретарь взаимодействует с самым крупным спонсором терроризма в мире. Согласно его словам, он советовал им дождаться конца полномочий действующей администрации. Таких прецедентов не было в истории США, секретарь Керри не должен себя так вести", — убежден Помпео.
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