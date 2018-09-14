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CBC: переговоры между Канадой и США по NAFTA могут возобновиться на следующей неделе
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CBC: переговоры между Канадой и США по NAFTA могут возобновиться на следующей неделе 

ТАСС 17 часов назад
ОТТАВА, 14 сентября. /ТАСС/. Переговоры по пересмотру соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) между Канадой и США могут возобновиться в Вашингтоне на следующей неделе. Об этом в пятницу сообщил телеканал CBC со ссылкой на источники.
По его данным, канадскую делегацию на них будет возглавлять глава МИД страны Христя Фриланд. Один из источников телеканала отметил, что переговорный процесс проходит «медленно» из-за большого числа «технической работы, которую должны перемолоть переговорщики». Другой источник добавил, что Оттава приложит все силы, чтобы завершить консультации подписанием договоренностей с американской стороной до 1 октября.
Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году, вступило в силу в 1994-м. По требованию президента США Дональда Трампа в 2017 году стороны начали консультации о перезаключении этой договоренности на новых условиях. На этой и прошлой неделях в Вашингтоне проходили очередные консультации между Канадой и США, но они не привели к заключению договора.
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