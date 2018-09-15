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СМИ: саудовские ПВО сбили запущенную мятежниками из Йемена баллистическую ракету
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СМИ: саудовские ПВО сбили запущенную мятежниками из Йемена баллистическую ракету 

ТАСС + ещё 5 56 минут назад
ТАСС, 15 сентября. Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии сбили в субботу запущенную мятежниками-хуситами (сторонники движения «Ансар Аллах») по приграничному городу Джизан баллистическую ракету. Об этом, как сообщает телеканал Sky News Arabia, заявил официальный представитель возглавляемой королевством аравийской коалиции Турки аль-Малики.
Ранее подконтрольный мятежникам телеканал Al Masirah передавал о пуске ракеты типа «Бадр-1», целью которой была экономическая зона Джизана. «Саудовские ПВО перехватили ракету, запущенную хуситами из провинции Саада, — сказал аль-Малики. — Это преднамеренный обстрел, чтобы нанести удар по гражданским районам». О разрушениях и пострадавших в результате атаки информации не поступало.
Ранее «Ансар Аллах» неоднократно сообщало об ударах по пограничным с Йеменом саудовским территориям, в частности городам Джизан и Наджран. При этом в Эр-Рияде каждый раз заявляли о перехвате воздушных целей системой ПВО. По данным альянса во главе с Саудовской Аравией, в общей сложности было сбито более 190 баллистических ракет хуситов.
Помимо обстрелов, мятежники в последнее время задействовали боевые беспилотники. Целями ударов БПЛА, по их утверждениям, стали международный аэропорт в Дубае и Абу-Даби, НПЗ Saudi Aramco в Эр-Рияде. Вместе с тем саудовские и эмиратские власти опровергают эти заявления.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда операцию «Буря решимости» против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.
В пятницу хуситы обстреляли в Джизане нефтеперерабатывающий комплекс Saudi Aramco. Как заявляли в коалиции, ракета также была сбита средствами ПВО.
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